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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 10:52 BJT

《汇市简讯》美国圣路易斯联储总裁讲话，推动美元多头减仓

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    * 圣路易斯联储总裁布拉德在东京发表的讲话，促使多头削减仓位
    * 下跌有限，美元/日圆从先前的高点111.84跌至111.58
    * 111.50下方有买盘，111.00下方有更多的买盘
    * 112.00下方有卖盘
    * 111.00-55有35亿美元期权到期，为美元提供支撑
    (完) (编译 张荻； 审校 戴素萍)
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