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市场报道 | 2017年 6月 22日 星期四 14:46 BJT

《汇市简讯》能否站上21日移动均线，对欧元/美元多头至关重要

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* 欧元/美元自周二低点1.119反弹，但走势目前被10日移动均线切入位1.1179阻挡

* 欧元料将突破10日移动均线进一步走高，因慢性随机指标弹离超卖水准

* 21日移动均线切入位1.1203对欧元/美元多头而言很关键，若站上此处，则将看向近期高点1.1296

* 欧元/美元日线图：reut.rs/2tw4nqz (编译 高琦 审校 王颖)
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