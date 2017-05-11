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市场报道 | 2017年 5月 11日 星期四 15:04 BJT

《汇市简讯》英国央行会议投票结果料将影响英镑/美元走势

0639 GMT

* 在1.29下方和1.30(期权障碍位)上方分别挂有英镑/美元停止单

* 如果英国央行货币政策委员会委员福布斯不支持加息，下档停止单则面临危险

* 如果央行委员桑德斯与福布斯一道投票支持加息，上档停止单则有危险

* 英国央行货币政策委员会会议投票结果料将为7:1。货币政策委员会记录和通胀报告将在1100GMT发布

* 英国央行总裁卡尼将在1130GMT左右发表讲话，可能呼吁众人耐心等候

* 英国贸易、工业、制造业和建筑业产出数据将在0830GMT发布 (完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)
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