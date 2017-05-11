《汇市简讯》英国央行会议投票结果料将影响英镑/美元走势

重发-美国热股：Adobe Systems获利和财测均超预期，盘初股价升3%
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
0639 GMT
* 在1.29下方和1.30(期权障碍位)上方分别挂有英镑/美元停止单
* 如果英国央行货币政策委员会委员福布斯不支持加息，下档停止单则面临危险
* 如果央行委员桑德斯与福布斯一道投票支持加息，上档停止单则有危险
* 英国央行货币政策委员会会议投票结果料将为7:1。货币政策委员会记录和通胀报告将在1100GMT发布
* 英国央行总裁卡尼将在1130GMT左右发表讲话，可能呼吁众人耐心等候
* 英国贸易、工业、制造业和建筑业产出数据将在0830GMT发布 (完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)