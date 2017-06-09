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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 10:00 BJT

《汇市简讯》英镑下跌引领美元指数上扬，关注英国大选

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    * 美元指数涨0.4%，受英镑下跌引领，稍早英国大选出口民调让人意
外
    * 市场表现正面，E-迷你标普500指数期货涨0.05%，美国原油持平，
日经指数升0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%
    * 动能研究显示，5、10和20日移动均线相互交叉--确立中性形态
    * 若收在20日移动均线切入位97.29上方，将结束下行偏向
    * 纽约时段收盘位96.91和5月30日高点97.77分别为首道支撑/阻力
    (完) (编译 李爽  审校 戴素萍)
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