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市场报道 | 2017年 5月 4日 星期四 15:24 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元下跌，因美联储声明强硬且英国有硬退欧忧虑

0710GMT:

* 美联储周三发布的声明措辞强硬，另外英国硬退欧忧虑打压英镑兑美元

* 1.2831是英镑跌破1.2850后触及的八日低位，1.2862是亚洲汇市低点

* 在美联储发布声明前报1.2915；美联储6月升息机率升至70%

* 英首相周三指责欧盟政客和官员威胁退欧磋商不会成功并硬化磋商立场来试图影响英选举结果 (请参见）

* 英国将于0830GMT公布服务业PMI数据

(完) (编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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