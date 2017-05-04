《汇市简讯》英镑兑美元下跌，因美联储声明强硬且英国有硬退欧忧虑

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
0710GMT:
* 美联储周三发布的声明措辞强硬，另外英国硬退欧忧虑打压英镑兑美元
* 1.2831是英镑跌破1.2850后触及的八日低位，1.2862是亚洲汇市低点
* 在美联储发布声明前报1.2915；美联储6月升息机率升至70%
* 英首相周三指责欧盟政客和官员威胁退欧磋商不会成功并硬化磋商立场来试图影响英选举结果 (请参见）
* 英国将于0830GMT公布服务业PMI数据
(完) (编译 于春红; 审校 孙茉莉)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)