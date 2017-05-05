《汇市简讯》英镑兑美元卖盘在1.2950附近，美非农就业报告受关注

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
0649GMT：
* 英镑兑美元卖盘在1.2950附近(1.2948为周三高位)
* 在期权障碍1.30前料有更多卖盘，1.2965为近期创下的七个月高位
* 美国非农就业报告将于1230GMT公布，预计非农就业岗位增加18.5万个，失业率为4.6%，薪资增幅为0.3%
* 如果美国非农就业报告逊于预期，可能将带动英镑兑美元涨向1.30
* 英国首相特雷莎梅所在的保守党在地方选举中获得一些胜利
(完) (编译 于春红; 审校 高琦)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)