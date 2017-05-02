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市场报道 | 2017年 5月 2日 星期二 15:08 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元受英退忧虑打压下看1.2865

0652GMT：

* 由于英国退欧忧虑打压英镑，英镑兑美元在伦敦汇市早盘交易中下看1.2865

* 1.2965是上周末触及的七个月高点

* 1.2865是4月27日低点，当时欧洲央行总裁德拉吉举行新闻简布会(1.2863为4月26日高位)

* 1.2909为周二亚洲汇市高点，此前在周一曾跌至1.2881的低点

(完) (编译 于春红; 审校 刘秀红)
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