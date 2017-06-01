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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 07:57 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元固守在1.2750/1.3050区间

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* 英镑兑美元在亚洲盘走坚，对选举民调初步没有反应--开盘时下跌0.1%

* 昨日制造业数据强劲提供支撑

* 五、10和20日移动均线相互冲突--格局中性

* 一个月来汇价没有趋势，主要在1.2750/1.3050区间

* 伦敦盘低位1.2830，以及纽约盘高位1.2916和20日移动均线切入位1.2919为支撑位/阻力位

* 图表：reut.rs/2qLZebd

(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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