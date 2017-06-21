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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 07:57 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元在亚洲时段高开，但趋势依然向下

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* 英镑兑美元小幅走强--高开0.3%，受英国央行首席经济学家霍尔丹意外表态支持升息的支撑

* 在英国脱欧谈判开始之际，他的评论加剧了货币政策的不确定性

* 尽管恐怖袭击事件频发且政治问题不断，前往英国的游客依然络绎不绝

* 动量指标显示，五日、10日和20日移动均线向下--强烈的偏空型态

* 3月/5月涨势的50%回档位1.2579为重要的初步支撑位

* 技术图表：reut.rs/2srWmEx(完) (编译 郑茵 审校 白云)
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