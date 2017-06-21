《汇市简讯》英镑兑美元在亚洲时段高开，但趋势依然向下

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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* 英镑兑美元小幅走强--高开0.3%，受英国央行首席经济学家霍尔丹意外表态支持升息的支撑
* 在英国脱欧谈判开始之际，他的评论加剧了货币政策的不确定性
* 尽管恐怖袭击事件频发且政治问题不断，前往英国的游客依然络绎不绝
* 动量指标显示，五日、10日和20日移动均线向下--强烈的偏空型态
* 3月/5月涨势的50%回档位1.2579为重要的初步支撑位
* 技术图表：reut.rs/2srWmEx(完) (编译 郑茵 审校 白云)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。