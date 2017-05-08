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市场报道 | 2017年 5月 8日 星期一 16:21 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元在1.30处的期权障碍位面临威胁

0758 GMT

* 1.30前方的卖盘正在协助抑制英镑兑美元走势；伦敦开盘以来的高点在1.2984

* 1.2984亦是上周五纽约尾盘高点，周一亚洲时段一度触及八个月高位1.2990

* 英镑兑美元从1.2990回落，底部大约在1.2950(前阻力位)

* 1.2950前方的卖盘，在上周五美国就业报告出炉前限制了英镑兑美元的涨势

* 在1.3010/20上方有停止单。IMM英镑净空头仓位处于两个月低位

* 英国央行货币政策委员会将在本周召开会议 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
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