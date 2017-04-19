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市场报道 | 2017年 4月 19日 星期三 14:32 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元盘整，但技术面呈看多格局

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    * 英镑兑美元在周二高点1.2908下方盘整
    * 突破位于1.2753的30日波林格区间上缘；200日移动均线切入位在1
.2623
    * 或将部分回调至这些水位
    * 涨破长期费波纳奇回档位1.2840，此为1.5022跌至1.1491的38.2%
回档位
    * 同时亦突破周线云区底部，需观察是否能够持续守在这些突破位上
方
    * 英镑兑美元周线图：reut.rs/2or7Gvf(完) (编译 王琛；审校 张明钧)
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