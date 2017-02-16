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市场报道 | 2017年 2月 16日 星期四 16:10 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元若升逾1.2490阻力位，则将上看1.2515

0758GMT：

* 英镑兑美元涨至1.2481(周三高点)后，可能将测试1.2490阻力位

* 1.2490是从周二低点1.2443升至的高位，1.2515是未来阻力位

* 1.2515是周二低点，此后英国公布了逊于预期的通胀数据

* 美国公布强于预期的通胀和零售销售数据后，触及1.2384的低点

(完) (编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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