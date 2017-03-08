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市场报道 | 2017年 3月 8日 星期三 17:07 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元走低，或下探1.2154

0842 GMT

* 英镑兑美元在伦敦开盘后下跌近0.005美元，并触及七周低点1.2165

* 英国退欧的不确定性拖累英镑兑美元下跌，此前英国上议院通过表决，为“欧盟(退出通知)法案”增加一项附带条件

* 英国财政大臣哈蒙德将于1230GMT公布预算报告

* 若跌破1.1983-1.2706的76.4%回档位1.2154，1.20则为接下来的空头目标

* 在(3月3日低点)1.2215附近料将出现新的卖盘，1.2214为亚洲时段高点 (完) (编译 侯雪苹；审校 王颖)
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