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市场报道 | 2017年 5月 9日 星期二 18:04 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元跌向1.29，受欧元兑美元跌势拖累

0947 GMT

* 英镑兑美元跌至1.2914，受欧元兑美元跌势影响

* 1.2914接近10日移动均线，伦敦早盘波动区间在1.2932-1.2960

* 接近1.2900(上周五低点)时可能出现买盘

* 1.30(期权障碍位)前方挂有大量卖单

* 英国出口企业认为英镑贬值并未带来什么长期好处(完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
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