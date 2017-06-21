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市场报道 | 2017年 6月 21日 星期三 15:37 BJT

《汇市简讯》英镑再度遭遇卖压，兑美元触及九周新低

0730 GMT

* 英镑在伦敦早盘遭遇卖压，触及九周新低1.2599美元

* 1.2635是亚洲高点（1.2637是从周二低点1.2603反弹后触及的高点）

* 英国央行2017年升息的可能性降低，以及英国政局/退欧的不确定性，都令英镑承压

* 空头目标是1.2579（1.2110-1.3048的50%水准）、1.2555和1.2500

* 1.2555是200日移动均线切入位，1.2515是4月18日低点 (编译 高琦 审校 于春红)
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