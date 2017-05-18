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市场报道 | 2017年 5月 18日 星期四 14:24 BJT

《汇市简讯》英镑可能持续表现落后

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* 英镑/美元准备上探1.3000，但仍处于下方1.2952-85区间

* 英镑空单大幅减少，投机客可能做多，1.30突破后恐更难守成

* 欧元/英镑收在200日均线/日线图云区上方，为多头讯号 reut.rs/2rtyoGA

* 英镑看来将继续表现落后，交叉盘下跌

* 英镑/美元仍倾向上涨，但料落后于其他货币对美元表现 (完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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