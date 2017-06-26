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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 13:08 BJT

《汇市简讯》英镑在亚洲盘买气良好

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* 英镑在亚洲盘买气较好

* 周末过后有一些空头回补资金流动，但汇价上档有限

* 有一些近期期权到期，在1.2700到期规模有3.24亿英镑、在1.2760有3.21亿英镑

* 英镑/日圆买气较佳构成支撑，欧元/英镑持续低迷，亚洲盘区间在0.8780-92

(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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