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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 14:40 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆寻获支撑，早先一度跌至139.49

0618 GMT

* 英镑/日圆在亚洲时段一度跌至139.49，东京市场最初为卖盘

* 东京市场因英国可能软退欧的传言而重拾买盘意愿

* 此刻尚无定论，但保守党可能失去议会多数优势

* 首相特雷莎梅和保守党势力遭削弱，提振市场乐观情绪

* 英镑/日圆关键的潜在支撑位在138.87，处于上升200日移动均线下方

* 下降55周移动均线前方139.25、周线一目均衡云区底部136.51存在支撑(完) (编译 王琛；审校 王洋)
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