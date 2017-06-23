版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 08:14 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆等待确认新的方向，英退和英国央行前景不明

0003GMT

* 英镑/日圆不大可能追随其他日圆货币对很快找到方向

* 特别是在目前英国脱欧和英国央行未来前景极其模糊不清的情况下

* 持于100日移动均线切入位141.21上下，亚洲市场迄今在140.96-141.22区间内交投

* 可能难于突破周二以来的139.80-142.52波动区间直至周末(完) (编译 郑茵 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐