版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 15日 星期一 15:20 BJT

《汇市简讯》英镑/美元买气好转，轧空风险降低

0711GMT
    
    * 美元指数欧洲开盘小跌，英镑则是小涨
    * 上周美元净多仓下滑，创10月以来最低
    * 英镑空仓减少近半 reut.rs/2pNJrIw
    * 美元受到周五美国零售销售数据打击；英镑自英国央行决议后的跌
势回升；上周英国央行以7-1的票数通过维持政策不变
    * 周五技术面显示蜡烛图锤子型态，今日至今此一型态获得确认
    * 1.30是关键价位，该价位亦为障碍位
    reut.rs/2qIaF8z 
    (完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐