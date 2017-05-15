《汇市简讯》英镑/美元买气好转，轧空风险降低

0711GMT * 美元指数欧洲开盘小跌，英镑则是小涨 * 上周美元净多仓下滑，创10月以来最低 * 英镑空仓减少近半 reut.rs/2pNJrIw * 美元受到周五美国零售销售数据打击；英镑自英国央行决议后的跌 势回升；上周英国央行以7-1的票数通过维持政策不变 * 周五技术面显示蜡烛图锤子型态，今日至今此一型态获得确认 * 1.30是关键价位，该价位亦为障碍位 reut.rs/2qIaF8z (完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)