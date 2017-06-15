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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 08:23 BJT

《汇市简讯》英镑/美元亚洲时段盘初持稳

2356 GMT

* 英镑/美元经历上日震荡走势后，今日在亚洲时段走强，开盘则持平

* 实质薪资下降，正在让消费者承压

* 动能指标呈中性，5、10及20天移动均线下行，整体呈负面格局

* 初步阻力位在纽约盘高点1.2820和下降中的10日移动均线切入位1.2829

* 伦敦盘低点1.2724和2017年升势的38.2%回档位1.2641为第一道支撑位

* 图表：reut.rs/2s2ZxCv

(完) (编译 侯雪苹；审校 李婷仪)
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