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市场报道 | 2017年 3月 29日 星期三 15:39 BJT

《汇市简讯》英镑/美元受阻于1.2420，英国正式启动退欧进程

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* 英镑/美元受阻于1.2420略下方，此前自亚洲低点1.2377展开回升

* 1.2420差不多为100日移动均线切入位。引发1.2420下方的止损单将会跌向1.2377

* (周二低点)1.2442和(3月23日低点)1.2461是1.2420之后的阻力位

* 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二强调了疲弱的经济前景，并指他不清楚是否会在央行5月举行的下次政策会议上投票赞成升息。该消息进一步拖累英镑，跌至1.2442。

* 英国首相特雷莎梅周三将正式提交退欧文件，英国将开始迈向未知的未来，同时启动耗时多年、前景不明、并将考验欧盟耐性的协商谈判。

(完) (编译 孙茉莉; 审校 于春红)
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