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市场报道 | 2017年 3月 24日 星期五 15:49 BJT

《汇市简讯》英镑/美元回撤至小时云区

0727 GMT

* 英镑/美元回撤到小时云区，该区域今日横跨在1.2481-1.2429

* 基础看多趋势未变，但慢性随机指标脱离超买水准

* 云区在走势回调后仍看向1.2565的目标，此处是1.2706-1.2110跌势的76.4%回档位

* 多头主导市况，目标是1.27，停止单设在基准线下方的1.2340

* 100日移动均线切入位1.2416是关键支撑，下方是日线云区(1.2405/1.2356)

* 英镑/美元日线图：reut.rs/2mypVTE (编译 高琦 审校 李爽)
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