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市场报道 | 2017年 2月 27日 星期一 17:04 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.2380和1.2350下方挂有停止单

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* 苏格兰问题继续重压英镑兑美元，12日低点在1.2384

* 亚洲低点在1.2392，在1.2380和1.2350下方据称挂有停止单

* 1.2384亦为2月15日低位，日线一目均衡云区顶部在1.2379；2月7日低点在1.2347

* 关键点仍是苏格兰第二次独立公投

(完) (编译 李爽 审校 高琦)
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