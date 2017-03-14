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市场报道 | 2017年 3月 14日 星期二 16:58 BJT

《汇市简讯》英镑/美元技术面仍偏下行

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* 英镑/美元走势仍倾向于下跌，有可能最终跌破1.2000

* 目标位在1.1850，10日及30日移动均线仍一道下行

* 14日动量指标指向负面

* 英镑/美元波林格区间图表：reut.rs/2mmqpr3

(完) (编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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