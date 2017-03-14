《汇市简讯》英镑/美元技术面仍偏下行

《汇市简讯》欧元/美元窄幅波动，但跌破1.11的风险仍存
0754 GMT * 欧元/美元周二突破5-6月升势的费波纳奇38.2%回档位1.1121。1.1119是低点 * 欧元未收在费波纳奇回档位下方，但汇价持续守在接近低点 * 日线慢性随机指标继续下移 * 多头在1.11设立的停损单很有可能被触发。1.1110是5月30日低点 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2trNwFr (编译 高琦 审校 蔡美珍)
0845GMT
* 英镑/美元走势仍倾向于下跌，有可能最终跌破1.2000
* 目标位在1.1850，10日及30日移动均线仍一道下行
* 14日动量指标指向负面
* 英镑/美元波林格区间图表：reut.rs/2mmqpr3
(完) (编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
0754 GMT * 欧元/美元周二突破5-6月升势的费波纳奇38.2%回档位1.1121。1.1119是低点 * 欧元未收在费波纳奇回档位下方，但汇价持续守在接近低点 * 日线慢性随机指标继续下移 * 多头在1.11设立的停损单很有可能被触发。1.1110是5月30日低点 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2trNwFr (编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透伦敦6月21日 - 德国长天期债券收益率(殖利率)周三跌向两个月低位，等待债券标售，新的标债活动料表现出投资者重新评估国内外货币政策收紧步伐的程度。
路透6月21日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.87542人民币<H KDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 21.07 8.59 2.80 南玻 9.24 5.32 1.98 深康佳 4.69 2.80 1.91 ST中华 8.85 3.31