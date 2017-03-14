《汇市简讯》英镑/美元技术面仍偏下行

《汇市简讯》欧元/美元窄幅波动，但跌破1.11的风险仍存

0754 GMT * 欧元/美元周二突破5-6月升势的费波纳奇38.2%回档位1.1121。1.1119是低点 * 欧元未收在费波纳奇回档位下方，但汇价持续守在接近低点 * 日线慢性随机指标继续下移 * 多头在1.11设立的停损单很有可能被触发。1.1110是5月30日低点 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2trNwFr (编译 高琦 审校 蔡美珍)