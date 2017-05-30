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债券 | 2017年 5月 30日 星期二 16:02 BJT

《汇市简讯》英镑/美元料面临更多压力

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* 英国/美国利差近日走阔，结束了3月-5月的英镑/美元修正走势

* 利差因素再度打压英镑/美元 reut.rs/2qBmn0d

* 目前英镑/美元空仓小于美联储2015年12月首次恢复升息的水位

* 由于英镑/美元市场仓位并未偏空，难以发动轧空

* 英国选举民调数据令人质疑保守党轻松获胜的可能性

* 英镑/美元本周有撑，但4月21日低点1.2757可能面临压力

(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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