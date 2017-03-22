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市场报道 | 2017年 3月 22日 星期三 15:52 BJT

《汇市简讯》英镑/美元的下一道阻力在76.4%费波纳齐回档位1.2565上方

0734 GMT

* 英镑/美元的下一道阻力位落在1.2565，此处是2月到3月跌势1.2706-1.2110的76.4%费波纳齐回档位

* 若突破此处，将引发英镑全面反弹至1.2706

* 慢性随机指标呈现出超买，不过尚未显示出走势反转的迹象

* 英镑昨日收在61.8%费波纳齐回档位的上方

* 英镑/美元日线图：reut.rs/2nbYSfq (编译 高琦 审校 于春红)
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