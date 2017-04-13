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市场报道 | 2017年 4月 13日 星期四 14:53 BJT

《汇市简讯》英镑/美元的反弹目标指向30日波林格区间上缘

0642 GMT

* 英镑/美元的升势扩大至新高，目前逼近1.2600

* 自30日移动均线拉起的反弹料将推动英镑重返波林格区间上缘，切入位在1.2647美元

* 在此之前是200日移动均线切入位1.2631构成阻力

* 10日移动均线切入位1.2484目前是支撑位，空头需要汇率跌破该水准

* 空头失势，停止单设在1.2615

* 图表：reut.rs/2oqjDDe (编译 高琦 审校 白云)
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