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市场报道 | 2017年 4月 10日 星期一 15:13 BJT

《汇市简讯》英镑/美元的30日移动均线是决定走势的关键

0703 GMT

* 英镑/美元再次弹离30日移动均线切入位1.2368。上周五，英镑曾一度跌破该水准，但最后又回升并收在其上方。

* 若要加速跌向30日波林格低端水准1.2125，需要英镑收在30日移动均线下方

* 仍然在1.2475做空，期待英镑跌向1.2120美元，停止单设在1.2615

* 1.2363是1.2110-1.2615的50%回档位，云区底部1.2345构成进一步的支撑

* 英镑/美元日线图：reut.rs/2pjGVdg (编译 高琦 审校 张涛)
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