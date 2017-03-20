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市场报道 | 2017年 3月 20日 星期一 15:43 BJT

《汇市简讯》英镑/美元突破100日移动均线，云区顶部成为关键

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* 英镑/美元突破100日移动均线切入位1.2412，令空头感到不安

* 买单继续敲进，上看一目均衡云区顶部1.2436

* 场内空头的目标是3月14日低点1.2110，停止单设在1.2470

* 空头希望英镑上冲努力在云区顶部受阻，从而给予他们操作机会

* 英镑/美元日线图：reut.rs/2mZqToP (编译 高琦；审校 艾茂林)
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