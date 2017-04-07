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市场报道 | 2017年 4月 7日 星期五 16:30 BJT

《汇市简讯》英镑/美元若收在30日移动均线切入位下方，将加速下跌

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* 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固

* 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑

* 可能测试30日波林格区间下档1.2126

* 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱

* 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615

* 英镑/美元波林格图表 reut.rs/2oPF8x0

(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
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