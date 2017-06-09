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债券 | 2017年 6月 9日 星期五 14:55 BJT

《汇市简讯》英镑/美元走低打压欧元/美元

0636 GMT

* 英镑/美元走低打压欧元/美元

* 欧元/美元在亚洲时段交投于1.1179-1.1237，欧洲时段交投于1.1186-1.1215

* 小幅小跌继续激励投资者买入或增持多仓

* 欧元多头的一大问题是他们自己的仓位

* 欧元多仓已大幅增加。这是进一步上涨的大障碍：reut.rs/2rHAa9h

* 美债/德债收益率之差动向与欧元/美元的涨势相反：reut.rs/2s78bRB(完) (编译 王琛；审校 王颖)
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