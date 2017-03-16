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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 15:56 BJT

《汇市简讯》英镑/美元逼近1.23期权位，稍晚英国央行决议出炉

0744GMT

* 英镑/美元伦敦盘初走升后，在1.23美元略下方遭遇阻力

* 1400GMT纽约时段在1.2300有巨额选择权到期，达4.46亿英镑

* 周五在1.2300亦有巨额选择权到期，达4.83亿英镑

* 1.2308为周三触及的两周高位

* 1200GMT将有英国央行货币政策决议，市场预计连续第六次以9-0票数维持利率不变

* 1.2258为目前英镑/美元支撑位，此处为周三亚洲尾盘及欧洲盘初高位

(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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