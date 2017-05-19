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市场报道 | 2017年 5月 19日 星期五 14:57 BJT

《汇市简讯》英镑/美元遭遇卖盘，1.30关卡前止步

0644GMT

* 英镑周四1735GMT下跌以来的高点为1.2959美元

* 在那波戏剧化抛盘期间，1.2980下方的停止单遭到触发

* 据传在1.30之前有新一波卖盘，包括在1.2980的卖盘

* 英国周四0830GMT公布的零售销售数据优于预期后，1.30上方停止单遭触发

* 1.3048为八个月高点(1.30之前卖盘令周三、上周及5月5日涨势受阻)

* 据传在1.2920及1.2900有买盘(1.2905/07分别为21日均线/周三低点)(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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