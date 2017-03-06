版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 6日 星期一 16:47 BJT

《汇市简讯》英镑/美元阻力位在1.23，关注预算报告和北爱尔兰政局

0819 GMT

* 英镑兑美元盘中低点在1.2264，伦敦盘初曾逼近1.23

* 1.2300为亚洲时段及周末前的高点，受到空头回补提振

* 上周五曾触及六周低点1.2215，因英国服务业PMI数据逊于预期

* 随着里斯本条约第50条款启动时间的迫近，空头目标指向1.20；1月低点在1.1983

* 关注周三的英国预算报告，以及北爱尔兰的政局

* 英国央行副总裁霍格将于1130GMT在林肯大学发表演讲

(完) (编译 侯雪苹；审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐