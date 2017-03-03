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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 16:04 BJT

《汇市简讯》获利了结推动美元/日圆回落，上行在115.00存在障碍

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* 有消息称在113.50-116.00有short gamma策略交易

* 市场走势尚未证明short gamma策略特性

* 市场出现了结获利，这推动美元/日圆从114.48回落

* 如果突破114.82的云区顶部，预计波动性将跳涨，但115.00存在障碍

* 据称在114.00及113.61的日线云区底部存在买单

* 纽约市场其期权到期：113.50(17亿)、114.00(18亿)、114.50(17亿)、115.00(20亿)

(完) (编译 李爽 审校 高琦)
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