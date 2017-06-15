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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 15:20 BJT

《汇市简讯》转换线切入位109.81压制美元/日圆走势

0659 GMT

* 我们依然在110.20水准做空美元/日圆，目标位是108.20

* 转换线和基准线正向关联，加强了整体看空倾向

* 转换线切入在109.81，此处应会继续限制美元的反弹努力

* 汇率若能明确突破并持续站在转换线上方，将令空头格局中性化

* 美元/日圆的云区图：tmsnrt.rs/2ryvRcS (编译 高琦 审校 王颖)
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