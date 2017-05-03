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市场报道 | 2017年 5月 3日 星期三 15:34 BJT

《汇市简讯》马克龙和勒庞周三举行大选前的电视辩论

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* 马克龙和勒庞周三进行总统大选前的电视辩论

* 辩论将于1900GMT开始，料持续两个半小时

* 勒庞周二明确表示，希望法国退出欧元区

* 路透专访：勒庞称欧元是一个严重负担；她若掌权或考虑资本管制

* Ifop Fiducial调查显示，马克龙将在决选中以59%对41%击败勒庞 (完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)
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