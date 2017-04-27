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市场报道 | 2017年 4月 27日 星期四 17:24 BJT

《汇市简讯》1.3600加元处有大量期权到期或大大影响美元/加元

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* 1.3600加元是美元/加元自亚洲低点1.3530加元反弹的高位

* 在1.3600加元处有大量期权到期，规模在11.5亿美元

* 特朗普表示不会废除北美自由贸易协定之后，美元下挫至1.3530加元

* 美元/加元周二突破了1.3600加元期权障碍，因美国对加拿大进口软木材征税的消息打击了加元

* 加拿大总理特鲁多与特朗普周三连续第二日通话 (完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)
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