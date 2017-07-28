《焦点》随着经济改善，中国柴油需求今年料将恢复增长

* 需求增长将限制中国柴油出口

* 亚洲柴油裂解价差升至近八个月高位

* 中国上半年卡车销量同比增逾22%

路透新加坡7月28日 - 中国柴油需求继2016年出现10多年来的首次萎缩之后，今年将再次实现增长。交易员和分析师表示，这是因为这个全球第二大经济体显现增长迹象。

这或将限制中国柴油出口增长，并给已接近八个月高位的指标亚洲柴油裂解价差带来支撑。

能源咨询公司FGE负责苏伊士以东石油业务的主管Sri Paravaikkarasu表示，在去年下降3.5%之后，2017年中国柴油需求料将增长至多0.3%，2018年增长0.5%。

“多种因素--矿业和工业活动的改善、商用车辆销售上升以及公路货运增加--都给中国(柴油)需求逐渐复苏带来支持，”她说。

柴油在中国的石油需求总量中约占30%的份额，主要用作卡车、以及采矿和建筑设备的燃料。

国内需求放缓加之新的精炼产能上线，去年将中国的柴油出口量推至纪录高位，反过来也压低了亚洲地区的柴油精炼利润率。

“现在在大连的码头，船只迅速排起队装运柴油(发往国内其他地方)，已经有很长时间没有出现过这种景象了，”北京一名交易员称。

“这说明库存很低，买家十分急切。”

中国2017年经济增长率料将超过政府设定的目标6.6%。第一季经济增长部分受到政府增加基建支出的支撑；基建支出的增长帮助提振工业增加值创下逾两年来最高增幅。

全球最大建筑和采矿设备生产商卡特彼勒(Caterpillar)本周稍早称，第二季中国出现对建筑设备强烈的用户需求，上半年重型挖掘机销售飙升约130%。

去年底推出的对卡车超载实施更严厉惩罚的监管规定，也提振了卡车销售。

中国汽车工业协会的数据显示，2017年上半年卡车销量较上年同期增长逾22%。

贸易商称，虽然中国是柴油净出口国，但同时也通过不同渠道进口柴油。

他们并称每个月约有100-150万吨柴油被偷运至中国，而且每个月贸易商还会向中国输入另外100万吨用于低品级柴油的轻循环油。

图表：中国强劲建筑活动推动亚洲柴油利润率上涨 tmsnrt.rs/2eSz4Dq (完) (编译 王颖/徐文焰/刘秀红；审校 王兴亚/王洋/徐文焰)