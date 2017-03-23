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市场报道 | 2017年 3月 23日 星期四 09:25 BJT

《独家新闻》安宏资本退出对辉瑞巴西非专利药合资公司的竞购

路透圣保罗3月22日 - 据两名知情人士周四表示，美国私募股权公司安宏资本已退出对辉瑞巴西非专利药合资公司的竞购程序，竞争对手贝恩资本(Bain Capital)成为唯一竞购方。

知情人士称，去年11月安宏资本和几家公司提交非约束性收购提议，要买Laboratório Teuto Brasileiro(又称为Teuto|辉瑞)。但安宏资本未能提出约束性收购提议，其原因知情人士未予讨论。

贝恩资本也参与了持续八个月的收购程序，但尚未提交最终的约束性收购提议。Teuto|辉瑞拥有拉美最大的非专利药工厂。辉瑞持有该合资公司40%的股权，Melo家族仍拥有其余股份。

路透去年10月报导，入围的竞购方包括安宏资本、贝恩资本和Torrent Capital。

辉瑞和Melo家族去年7月将该公司挂牌出售，并聘请高盛投行部门和Grupo BTG Pactual担任顾问。股东预期该公司售价在10亿-15亿雷亚尔(3.24亿-4.86亿美元)。

安宏资本、贝恩资本、辉瑞、Teuto以及相关银行均未予置评。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)
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