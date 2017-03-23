《独家新闻》安宏资本退出对辉瑞巴西非专利药合资公司的竞购

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透圣保罗3月22日 - 据两名知情人士周四表示，美国私募股权公司安宏资本已退出对辉瑞巴西非专利药合资公司的竞购程序，竞争对手贝恩资本(Bain Capital)成为唯一竞购方。
知情人士称，去年11月安宏资本和几家公司提交非约束性收购提议，要买Laboratório Teuto Brasileiro(又称为Teuto|辉瑞)。但安宏资本未能提出约束性收购提议，其原因知情人士未予讨论。
贝恩资本也参与了持续八个月的收购程序，但尚未提交最终的约束性收购提议。Teuto|辉瑞拥有拉美最大的非专利药工厂。辉瑞持有该合资公司40%的股权，Melo家族仍拥有其余股份。
路透去年10月报导，入围的竞购方包括安宏资本、贝恩资本和Torrent Capital。
辉瑞和Melo家族去年7月将该公司挂牌出售，并聘请高盛投行部门和Grupo BTG Pactual担任顾问。股东预期该公司售价在10亿-15亿雷亚尔(3.24亿-4.86亿美元)。
安宏资本、贝恩资本、辉瑞、Teuto以及相关银行均未予置评。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”