《美国上市公司业绩公布日程表》--2月17日至2月24日

路透2月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;AM C-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 事件名称 2017-02-17(预估) BMO LUK.N Q4 2016 Leucadia National Corp 2017-02-17 BMO CPB.N Q2 2017 Campbell Soup Co 2017-02-17 BMO FLR.N Q4 2016 福陆(Fluor) 2017-02-17 BMO VFC.N Q4 2016 VF Corp 2017-02-17 BMO XRAY.OQ Q4 2016 Dentsply Sirona Inc 2017-02-17 BMO SE.N Q4 2016 Spectra Energy Corp 2017-02-17 BMO MCO.N Q4 2016 穆迪 2017-02-17 BMO SJM.N Q3 2017 J M Smucker Co 2017-02-17 BMO DE.N Q1 2017 迪尔(Deere) 2017-02-20(预估) NTS FTI.N Q4 2016 TechnipFMC PLC 2017-02-21 NTS EXPD.OQ Q4 2016 Expeditors International of Washington Inc 2017-02-21 BMO WMT.N Q4 2017 沃尔玛(Wal-Mart) 2017-02-21 BMO SNI.OQ Q4 2016 Scripps Networks Interactive Inc 2017-02-21 BMO GPC.N Q4 2016 Genuine Parts Co 2017-02-21 BMO PWR.N Q4 2016 Quanta Services Inc 2017-02-21 BMO AAP.N Q4 2016 Advance Auto Parts Inc 2017-02-21 BMO HD.N Q4 2016 家得宝(Home Depot) 2017-02-21 BMO M.N Q4 2016 梅西百货(Macy's) 2017-02-21 BMO HSIC.OQ Q4 2016 Henry Schein Inc 2017-02-21 BMO MDT.N Q3 2017 美敦力(Medtronic) 2017-02-21 BMO ECL.N Q4 2016 Ecolab Inc 2017-02-21 AMC FSLR.OQ Q4 2016 First Solar Inc 2017-02-21 AMC VRSK.OQ Q4 2016 Verisk Analytics Inc 2017-02-21 AMC NFX.N Q4 2016 Newfield Exploration Co 2017-02-21 AMC EIX.N Q4 2016 爱迪生国际(Edison International) 2017-02-21 AMC CXO.N Q4 2016 Concho Resources Inc 2017-02-21 AMC NEM.N Q4 2016 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 2017-02-21 AMC AWK.N Q4 2016 American Water Works Company Inc 2017-02-21 AMC FE.N Q4 2016 FirstEnergy Corp 2017-02-21 AMC EXR.N Q4 2016 Extra Space Storage Inc 2017-02-22 12:30 SO.N Q4 2016 Southern Co 2017-02-22 BMO GRMN.OQ Q4 2016 Garmin Ltd 2017-02-22 BMO HST.N Q4 2016 Host Hotels & Resorts Inc 2017-02-22 BMO NI.N Q4 2016 NiSource Inc 2017-02-22 BMO HCN.N Q4 2016 Welltower Inc 2017-02-22 BMO TJX.N Q4 2017 TJX Companies Inc 2017-02-22 BMO ES.N Q4 2016 Eversource Energy 2017-02-22 AMC O.N Q4 2016 Realty Income Corp 2017-02-22 AMC RRC.N Q4 2016 Range Resources Corp 2017-02-22 AMC HPQ.N Q1 2017 惠普(HP) 2017-02-22 AMC PSA.N Q4 2016 Public Storage 2017-02-22 AMC RIG.N Q4 2016 Transocean Ltd 2017-02-22 AMC LB.N Q4 2016 有限品牌公司(L Brands) 2017-02-23 12:00 KSS.N Q4 2016 Kohls Corp 2017-02-23 12:30 APA.N Q4 2016 Apache Corp 2017-02-23 BMO PDCO.OQ Q3 2017 Patterson Companies Inc 2017-02-23 BMO CHK.N Q4 2016 切萨皮克能源(Chesapeake Energy) 2017-02-23 BMO IRM.N Q4 2016 Iron Mountain Inc 2017-02-23 BMO LKQ.OQ Q4 2016 LKQ Corp 2017-02-23 BMO HRL.N Q1 2017 Hormel Foods Corp 2017-02-23 AMC SWN.N Q4 2016 Southwestern Energy Co 2017-02-23 AMC HPE.N Q1 2017 惠普企业(HPE) 2017-02-23 AMC INTU.OQ Q2 2017 Intuit Inc 2017-02-23(预估) AMC MNST.OQ Q4 2016 Monster Beverage Corp 2017-02-23 AMC JWN.N Q4 2016 Nordstrom Inc 2017-02-23 AMC LNT.N Q4 2016 Alliant Energy Corp 2017-02-23 21:15 GPS.N Q4 2016 Gap Inc 2017-02-24 BMO PEG.N Q4 2016 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) 2017-02-24 BMO FL.N Q4 2016 Foot Locker Inc 2017-02-24 BMO PNW.N Q4 2016 Pinnacle West Capital Corp 2017-02-24 BMO COG.N Q4 2016 Cabot Oil & Gas Corp 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 汪红英;审校 杜明霞)