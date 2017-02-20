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市场报道 | 2017年 2月 20日 星期一 10:53 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月20日至2月27日

    路透2月20日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美
国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
 公布日期         公布时间   公司代码         事件名称
 2017/2/20(预估)  NTS        FTI.N            Q4 2016 TechnipFMC PLC 
 2017/2/21        NTS        EXPD.OQ          Q4 2016 Expeditors International of Washington Inc 
 2017/2/21        BMO        WMT.N            Q4 2017 沃尔玛(Wal-Mart) 
 2017/2/21        BMO        SNI.OQ           Q4 2016 Scripps Networks Interactive Inc 
 2017/2/21        BMO        GPC.N            Q4 2016 Genuine Parts Co 
 2017/2/21        BMO        PWR.N            Q4 2016 Quanta Services Inc 
 2017/2/21        BMO        AAP.N            Q4 2016 Advance Auto Parts Inc 
 2017/2/21        BMO        HD.N             Q4 2016 家得宝(Home Depot)
 2017/2/21        BMO        M.N              Q4 2016 梅西百货(Macy's) 
 2017/2/21        BMO        HSIC.OQ          Q4 2016 Henry Schein Inc 
 2017/2/21        BMO        MDT.N            Q3 2017 美敦力(Medtronic)   
 2017/2/21        BMO        ECL.N            Q4 2016 Ecolab Inc 
 2017/2/21        AMC        FSLR.OQ          Q4 2016 First Solar Inc 
 2017/2/21        AMC        VRSK.OQ          Q4 2016 Verisk Analytics Inc 
 2017/2/21        AMC        NFX.N            Q4 2016 Newfield Exploration Co 
 2017/2/21        AMC        EIX.N            Q4 2016 爱迪生国际(Edison International) 
 2017/2/21        AMC        CXO.N            Q4 2016 Concho Resources Inc 
 2017/2/21        AMC        NEM.N            Q4 2016 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 
 2017/2/21        AMC        AWK.N            Q4 2016 American Water Works Company Inc 
 2017/2/21        AMC        FE.N             Q4 2016 FirstEnergy Corp 
 2017/2/21        AMC        EXR.N            Q4 2016 Extra Space Storage Inc 
 2017/2/22        12:30      SO.N             Q4 2016 Southern Co 
 2017/2/22        BMO        GRMN.OQ          Q4 2016 Garmin Ltd 
 2017/2/22        BMO        HST.N            Q4 2016 Host Hotels & Resorts Inc 
 2017/2/22        BMO        NI.N             Q4 2016 NiSource Inc 
 2017/2/22        BMO        HCN.N            Q4 2016 Welltower Inc 
 2017/2/22        BMO        TJX.N            Q4 2017 TJX Companies Inc 
 2017/2/22        BMO        ES.N             Q4 2016 Eversource Energy 
 2017/2/22        AMC        O.N              Q4 2016 Realty Income Corp 
 2017/2/22        AMC        RRC.N            Q4 2016 Range Resources Corp 
 2017/2/22        AMC        HPQ.N            Q1 2017 惠普(HP) 
 2017/2/22        AMC        PSA.N            Q4 2016 Public Storage 
 2017/2/22        AMC        RIG.N            Q4 2016 Transocean Ltd 
 2017/2/22        AMC        LB.N             Q4 2016 有限品牌公司(L Brands)
 2017/2/23        12:00      KSS.N            Q4 2016 Kohls Corp 
 2017/2/23        12:30      APA.N            Q4 2016 Apache Corp 
 2017/2/23        BMO        PDCO.OQ          Q3 2017 Patterson Companies Inc 
 2017/2/23        BMO        CHK.N            Q4 2016 切萨皮克能源(Chesapeake Energy)
 2017/2/23        BMO        IRM.N            Q4 2016 Iron Mountain Inc 
 2017/2/23        BMO        LKQ.OQ           Q4 2016 LKQ Corp 
 2017/2/23        BMO        HRL.N            Q1 2017 Hormel Foods Corp 
 2017/2/23        AMC        SWN.N            Q4 2016 Southwestern Energy Co 
 2017/2/23        AMC        HPE.N            Q1 2017 惠普企业(HPE)  
 2017/2/23        AMC        INTU.OQ          Q2 2017 Intuit Inc 
 2017/2/23(预估)  AMC        MNST.OQ          Q4 2016 Monster Beverage Corp 
 2017/2/23        AMC        JWN.N            Q4 2016 Nordstrom Inc 
 2017/2/23        AMC        LNT.N            Q4 2016 Alliant Energy Corp 
 2017/2/23        21:15      GPS.N            Q4 2016 Gap Inc 
 2017/2/24        BMO        PEG.N            Q4 2016 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group)
 2017/2/24        BMO        FL.N             Q4 2016 Foot Locker Inc 
 2017/2/24        BMO        PNW.N            Q4 2016 Pinnacle West Capital Corp 
 2017/2/24        BMO        COG.N            Q4 2016 Cabot Oil & Gas Corp 
 2017/2/27        12:00      AMT.N            Q4 2016 American Tower Corp 
 2017/2/27        BMO        TGNA.N           Q4 2016 Tegna Inc 
 2017/2/27(预估)  BMO        PGR.N            Q4 2016 Progressive Corp 
 2017/2/27        BMO        AES.N            Q4 2016 AES Corp 
 2017/2/27(预估)  BMO        DLTR.OQ          Q4 2016 Dollar Tree Inc 
 2017/2/27        AMC        FTR.OQ           Q4 2016 Frontier Communications Corp 
 2017/2/27        AMC        EOG.N            Q4 2016 EOG Resources Inc 
 2017/2/27        AMC        OKE.N            Q4 2016 ONEOK Inc 
 2017/2/27(预估)  AMC        BRKa.N           Q4 2016 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 
 2017/2/27        AMC        PRGO.N           Q4 2016 Perrigo Company PLC 
 2017/2/27        AMC        ALB.N            Q4 2016 Albemarle Corp 
 2017/2/27        AMC        PCLN.OQ          Q4 2016 Priceline Group Inc 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 杜明霞；审校 徐文焰)
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