《美国上市公司业绩公布日程表》--2月21日至2月28日

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透2月21日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美 国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/2/21 NTS EXPD.OQ Q4 2016 Expeditors International of Washington Inc 2017/2/21 BMO WMT.N Q4 2017 沃尔玛(Wal-Mart) 2017/2/21 BMO SNI.OQ Q4 2016 Scripps Networks Interactive Inc 2017/2/21 BMO GPC.N Q4 2016 Genuine Parts Co 2017/2/21 BMO PWR.N Q4 2016 Quanta Services Inc 2017/2/21 BMO AAP.N Q4 2016 Advance Auto Parts Inc 2017/2/21 BMO HD.N Q4 2016 家得宝(Home Depot) 2017/2/21 BMO M.N Q4 2016 梅西百货(Macy's) 2017/2/21 BMO HSIC.OQ Q4 2016 Henry Schein Inc 2017/2/21 BMO MDT.N Q3 2017 美敦力(Medtronic) 2017/2/21 BMO ECL.N Q4 2016 Ecolab Inc 2017/2/21 AMC FSLR.OQ Q4 2016 First Solar Inc 2017/2/21 AMC VRSK.OQ Q4 2016 Verisk Analytics Inc 2017/2/21 AMC NFX.N Q4 2016 Newfield Exploration Co 2017/2/21 AMC EIX.N Q4 2016 爱迪生国际(Edison International) 2017/2/21 AMC CXO.N Q4 2016 Concho Resources Inc 2017/2/21 AMC NEM.N Q4 2016 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 2017/2/21 AMC AWK.N Q4 2016 American Water Works Company Inc 2017/2/21 AMC FE.N Q4 2016 FirstEnergy Corp 2017/2/21 AMC EXR.N Q4 2016 Extra Space Storage Inc 2017/2/22 12:30 SO.N Q4 2016 Southern Co 2017/2/22 BMO GRMN.OQ Q4 2016 Garmin Ltd 2017/2/22 BMO HST.N Q4 2016 Host Hotels & Resorts Inc 2017/2/22 BMO NI.N Q4 2016 NiSource Inc 2017/2/22 BMO HCN.N Q4 2016 Welltower Inc 2017/2/22 BMO TJX.N Q4 2017 TJX Companies Inc 2017/2/22 BMO ES.N Q4 2016 Eversource Energy 2017/2/22 AMC O.N Q4 2016 Realty Income Corp 2017/2/22 AMC RRC.N Q4 2016 Range Resources Corp 2017/2/22 AMC HPQ.N Q1 2017 惠普(HP) 2017/2/22 AMC PSA.N Q4 2016 Public Storage 2017/2/22 AMC RIG.N Q4 2016 Transocean Ltd 2017/2/22 AMC LB.N Q4 2016 有限品牌公司(L Brands) 2017/2/23 12:00 KSS.N Q4 2016 Kohls Corp 2017/2/23 12:30 APA.N Q4 2016 Apache Corp 2017/2/23 BMO PDCO.OQ Q3 2017 Patterson Companies Inc 2017/2/23 BMO CHK.N Q4 2016 切萨皮克能源(Chesapeake Energy) 2017/2/23 BMO IRM.N Q4 2016 Iron Mountain Inc 2017/2/23 BMO LKQ.OQ Q4 2016 LKQ Corp 2017/2/23 BMO HRL.N Q1 2017 Hormel Foods Corp 2017/2/23 AMC SWN.N Q4 2016 Southwestern Energy Co 2017/2/23 AMC HPE.N Q1 2017 惠普企业(HPE) 2017/2/23 AMC INTU.OQ Q2 2017 Intuit Inc 2017/2/23(预估) AMC MNST.OQ Q4 2016 Monster Beverage Corp 2017/2/23 AMC JWN.N Q4 2016 Nordstrom Inc 2017/2/23 AMC LNT.N Q4 2016 Alliant Energy Corp 2017/2/23 21:15 GPS.N Q4 2016 Gap Inc 2017/2/24 BMO PEG.N Q4 2016 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) 2017/2/24 BMO FL.N Q4 2016 Foot Locker Inc 2017/2/24 BMO PNW.N Q4 2016 Pinnacle West Capital Corp 2017/2/24 BMO COG.N Q4 2016 Cabot Oil & Gas Corp 2017/2/27 12:00 AMT.N Q4 2016 American Tower Corp 2017/2/27 BMO TGNA.N Q4 2016 Tegna Inc 2017/2/27(预估) BMO PGR.N Q4 2016 Progressive Corp 2017/2/27 BMO AES.N Q4 2016 AES Corp 2017/2/27(预估) BMO DLTR.OQ Q4 2016 Dollar Tree Inc 2017/2/27 AMC FTR.OQ Q4 2016 Frontier Communications Corp 2017/2/27 AMC EOG.N Q4 2016 EOG Resources Inc 2017/2/27 AMC OKE.N Q4 2016 ONEOK Inc 2017/2/27(预估) AMC BRKa.N Q4 2016 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 2017/2/27 AMC PRGO.N Q4 2016 Perrigo Company PLC 2017/2/27 AMC ALB.N Q4 2016 Albemarle Corp 2017/2/27 AMC PCLN.OQ Q4 2016 Priceline Group Inc 2017/2/28 NTS TGT.N Q4 2016 Target Corp 2017/2/28(预估) 12:45 BFb.N Q3 2017 Brown-Forman Corp 2017/2/28 13:30 SRE.N Q4 2016 Sempra Energy 2017/2/28 BMO ENDP.OQ Q4 2016 Endo International PLC 2017/2/28 BMO CNP.N Q4 2016 CenterPoint Energy Inc 2017/2/28 BMO NRG.N Q4 2016 NRG Energy Inc 2017/2/28 BMO AZO.N Q2 2017 Autozone Inc 2017/2/28 AMC CRM.N Q4 2017 Salesforce.com Inc 2017/2/28 AMC UHS.N Q4 2016 环球健康服务(Universal Health Services) 2017/2/28 AMC EVHC.N Q4 2016 Envision Healthcare Corp 2017/2/28 AMC ROST.OQ Q4 2016 Ross Stores Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 杜明霞；审校 张若琪)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”