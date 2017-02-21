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市场报道 | 2017年 2月 21日 星期二 09:30 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月21日至2月28日

    路透2月21日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美
国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
 公布日期           公布时间   公司代码     业绩季度及公司名称
 2017/2/21          NTS        EXPD.OQ      Q4 2016 Expeditors International of Washington Inc 
 2017/2/21          BMO        WMT.N        Q4 2017 沃尔玛(Wal-Mart) 
 2017/2/21          BMO        SNI.OQ       Q4 2016 Scripps Networks Interactive Inc 
 2017/2/21          BMO        GPC.N        Q4 2016 Genuine Parts Co 
 2017/2/21          BMO        PWR.N        Q4 2016 Quanta Services Inc 
 2017/2/21          BMO        AAP.N        Q4 2016 Advance Auto Parts Inc 
 2017/2/21          BMO        HD.N         Q4 2016 家得宝(Home Depot)
 2017/2/21          BMO        M.N          Q4 2016 梅西百货(Macy's) 
 2017/2/21          BMO        HSIC.OQ      Q4 2016 Henry Schein Inc 
 2017/2/21          BMO        MDT.N        Q3 2017 美敦力(Medtronic)   
 2017/2/21          BMO        ECL.N        Q4 2016 Ecolab Inc 
 2017/2/21          AMC        FSLR.OQ      Q4 2016 First Solar Inc 
 2017/2/21          AMC        VRSK.OQ      Q4 2016 Verisk Analytics Inc 
 2017/2/21          AMC        NFX.N        Q4 2016 Newfield Exploration Co 
 2017/2/21          AMC        EIX.N        Q4 2016 爱迪生国际(Edison International) 
 2017/2/21          AMC        CXO.N        Q4 2016 Concho Resources Inc 
 2017/2/21          AMC        NEM.N        Q4 2016 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 
 2017/2/21          AMC        AWK.N        Q4 2016 American Water Works Company Inc 
 2017/2/21          AMC        FE.N         Q4 2016 FirstEnergy Corp 
 2017/2/21          AMC        EXR.N        Q4 2016 Extra Space Storage Inc 
 2017/2/22          12:30      SO.N         Q4 2016 Southern Co 
 2017/2/22          BMO        GRMN.OQ      Q4 2016 Garmin Ltd 
 2017/2/22          BMO        HST.N        Q4 2016 Host Hotels & Resorts Inc 
 2017/2/22          BMO        NI.N         Q4 2016 NiSource Inc 
 2017/2/22          BMO        HCN.N        Q4 2016 Welltower Inc 
 2017/2/22          BMO        TJX.N        Q4 2017 TJX Companies Inc 
 2017/2/22          BMO        ES.N         Q4 2016 Eversource Energy 
 2017/2/22          AMC        O.N          Q4 2016 Realty Income Corp 
 2017/2/22          AMC        RRC.N        Q4 2016 Range Resources Corp 
 2017/2/22          AMC        HPQ.N        Q1 2017 惠普(HP) 
 2017/2/22          AMC        PSA.N        Q4 2016 Public Storage 
 2017/2/22          AMC        RIG.N        Q4 2016 Transocean Ltd 
 2017/2/22          AMC        LB.N         Q4 2016 有限品牌公司(L Brands)
 2017/2/23          12:00      KSS.N        Q4 2016 Kohls Corp 
 2017/2/23          12:30      APA.N        Q4 2016 Apache Corp 
 2017/2/23          BMO        PDCO.OQ      Q3 2017 Patterson Companies Inc 
 2017/2/23          BMO        CHK.N        Q4 2016 切萨皮克能源(Chesapeake Energy)
 2017/2/23          BMO        IRM.N        Q4 2016 Iron Mountain Inc 
 2017/2/23          BMO        LKQ.OQ       Q4 2016 LKQ Corp 
 2017/2/23          BMO        HRL.N        Q1 2017 Hormel Foods Corp 
 2017/2/23          AMC        SWN.N        Q4 2016 Southwestern Energy Co 
 2017/2/23          AMC        HPE.N        Q1 2017 惠普企业(HPE)  
 2017/2/23          AMC        INTU.OQ      Q2 2017 Intuit Inc 
 2017/2/23(预估)    AMC        MNST.OQ      Q4 2016 Monster Beverage Corp 
 2017/2/23          AMC        JWN.N        Q4 2016 Nordstrom Inc 
 2017/2/23          AMC        LNT.N        Q4 2016 Alliant Energy Corp 
 2017/2/23          21:15      GPS.N        Q4 2016 Gap Inc 
 2017/2/24          BMO        PEG.N        Q4 2016 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group)
 2017/2/24          BMO        FL.N         Q4 2016 Foot Locker Inc 
 2017/2/24          BMO        PNW.N        Q4 2016 Pinnacle West Capital Corp 
 2017/2/24          BMO        COG.N        Q4 2016 Cabot Oil & Gas Corp 
 2017/2/27          12:00      AMT.N        Q4 2016 American Tower Corp 
 2017/2/27          BMO        TGNA.N       Q4 2016 Tegna Inc 
 2017/2/27(预估)    BMO        PGR.N        Q4 2016 Progressive Corp 
 2017/2/27          BMO        AES.N        Q4 2016 AES Corp 
 2017/2/27(预估)    BMO        DLTR.OQ      Q4 2016 Dollar Tree Inc 
 2017/2/27          AMC        FTR.OQ       Q4 2016 Frontier Communications Corp 
 2017/2/27          AMC        EOG.N        Q4 2016 EOG Resources Inc 
 2017/2/27          AMC        OKE.N        Q4 2016 ONEOK Inc 
 2017/2/27(预估)    AMC        BRKa.N       Q4 2016 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 
 2017/2/27          AMC        PRGO.N       Q4 2016 Perrigo Company PLC 
 2017/2/27          AMC        ALB.N        Q4 2016 Albemarle Corp 
 2017/2/27          AMC        PCLN.OQ      Q4 2016 Priceline Group Inc 
 2017/2/28          NTS        TGT.N        Q4 2016 Target Corp 
 2017/2/28(预估)    12:45      BFb.N        Q3 2017 Brown-Forman Corp 
 2017/2/28          13:30      SRE.N        Q4 2016 Sempra Energy 
 2017/2/28          BMO        ENDP.OQ      Q4 2016 Endo International PLC 
 2017/2/28          BMO        CNP.N        Q4 2016 CenterPoint Energy Inc 
 2017/2/28          BMO        NRG.N        Q4 2016 NRG Energy Inc 
 2017/2/28          BMO        AZO.N        Q2 2017 Autozone Inc 
 2017/2/28          AMC        CRM.N        Q4 2017 Salesforce.com Inc 
 2017/2/28          AMC        UHS.N        Q4 2016 环球健康服务(Universal Health Services)
 2017/2/28          AMC        EVHC.N       Q4 2016 Envision Healthcare Corp 
 2017/2/28          AMC        ROST.OQ      Q4 2016 Ross Stores Inc 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 杜明霞；审校 张若琪)
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