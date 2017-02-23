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市场报道 | 2017年 2月 23日 星期四 09:17 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月23日至3月2日

    路透2月23日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美
国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
    
 公布日期          公布时间    公司代码      业绩季度及公司名称
 2017/2/23         12:00       KSS.N         Q4 2016 Kohls Corp 
 2017/2/23         12:30       APA.N         Q4 2016 Apache Corp 
 2017/2/23         BMO         PDCO.OQ       Q3 2017 Patterson Companies Inc 
 2017/2/23         BMO         CHK.N         Q4 2016 切萨皮克能源(Chesapeake Energy)
 2017/2/23         BMO         IRM.N         Q4 2016 Iron Mountain Inc 
 2017/2/23         BMO         LKQ.OQ        Q4 2016 LKQ Corp 
 2017/2/23         BMO         HRL.N         Q1 2017 Hormel Foods Corp 
 2017/2/23         AMC         SWN.N         Q4 2016 Southwestern Energy Co 
 2017/2/23         AMC         HPE.N         Q1 2017 惠普企业(HPE)
 2017/2/23         AMC         INTU.OQ       Q2 2017 Intuit Inc 
 2017/2/23         AMC         JWN.N         Q4 2016 Nordstrom Inc 
 2017/2/23         AMC         LNT.N         Q4 2016 Alliant Energy Corp 
 2017/2/23         21:15       GPS.N         Q4 2016 Gap Inc 
 2017/2/24         BMO         PEG.N         Q4 2016 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group)
 2017/2/24         BMO         FL.N          Q4 2016 Foot Locker Inc 
 2017/2/24         BMO         PNW.N         Q4 2016 Pinnacle West Capital Corp 
 2017/2/24         BMO         COG.N         Q4 2016 Cabot Oil & Gas Corp 
 2017/2/27         12:00       AMT.N         Q4 2016 American Tower Corp 
 2017/2/27         BMO         TGNA.N        Q4 2016 Tegna Inc 
 2017/2/27(预估)   BMO         PGR.N         Q4 2016 Progressive Corp 
 2017/2/27         BMO         AES.N         Q4 2016 AES Corp 
 2017/2/27         AMC         FTR.OQ        Q4 2016 Frontier Communications Corp 
 2017/2/27         AMC         EOG.N         Q4 2016 EOG Resources Inc 
 2017/2/27         AMC         OKE.N         Q4 2016 ONEOK Inc 
 2017/2/27(预估)   AMC         BRKa.N        Q4 2016 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 
 2017/2/27         AMC         PRGO.N        Q4 2016 Perrigo Company PLC 
 2017/2/27         AMC         ALB.N         Q4 2016 Albemarle Corp 
 2017/2/27         AMC         PCLN.OQ       Q4 2016 Priceline Group Inc 
 2017/2/28         NTS         TGT.N         Q4 2016 Target Corp 
 2017/2/28         13:30       SRE.N         Q4 2016 Sempra Energy 
 2017/2/28         BMO         ENDP.OQ       Q4 2016 Endo International PLC 
 2017/2/28         BMO         CNP.N         Q4 2016 CenterPoint Energy Inc 
 2017/2/28         BMO         NRG.N         Q4 2016 NRG Energy Inc 
 2017/2/28         BMO         AZO.N         Q2 2017 Autozone Inc 
 2017/2/28         AMC         CRM.N         Q4 2017 Salesforce.com Inc 
 2017/2/28         AMC         UHS.N         Q4 2016 环球健康服务(Universal Health Services)
 2017/2/28         AMC         EVHC.N        Q4 2016 Envision Healthcare Corp 
 2017/2/28         AMC         ROST.OQ       Q4 2016 Ross Stores Inc 
 2017/3/1          BMO         LOW.N         Q4 2016 Lowe's Companies Inc 
 2017/3/1          BMO         MYL.OQ        Q4 2016 Mylan NV 
 2017/3/1          BMO         DLTR.OQ       Q4 2016 Dollar Tree Inc 
 2017/3/1          BMO         BBY.N         Q4 2017 百思买(Best Buy)
 2017/3/1          AMC         AVGO.OQ       Q1 2017 博通(Broadcom)
 2017/3/1          AMC         MNST.OQ       Q4 2016 Monster Beverage Corp 
 2017/3/2(预估)    BMO         SPLS.OQ       Q4 2016 史泰博(Staples) 
 2017/3/2          BMO         KR.N          Q4 2016 The Kroger Co 
 2017/3/2          AMC         ADSK.OQ       Q4 2017 欧特克(Autodesk)
 2017/3/2          21:15       COO.N         Q1 2017 Cooper Companies Inc 
 2017/3/2          21:15       COST.OQ       Q2 2017 好市多(Costco Wholesale)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 杜明霞；审校 张若琪)
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