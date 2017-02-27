版本:
中国
市场报道 | 2017年 2月 27日 星期一 09:35 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月27日至3月6日

    路透2月27日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均
为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。

 公布日期         公布时间  公司代码   业绩季度及公司名称
 2017/2/27(预估)  NTS       FTI.N      Q4 2016 TechnipFMC PLC 
 2017/2/27        12:00     AMT.N      Q4 2016 American Tower Corp 
 2017/2/27        BMO       TGNA.N     Q4 2016 Tegna Inc 
 2017/2/27(预估)  BMO       LUK.N      Q4 2016 Leucadia National Corp 
 2017/2/27        BMO       AES.N      Q4 2016 AES Corp 
 2017/2/27        AMC       FTR.OQ     Q4 2016 Frontier Communications Corp 
 2017/2/27        AMC       EOG.N      Q4 2016 EOG Resources Inc 
 2017/2/27        AMC       OKE.N      Q4 2016 ONEOK Inc 
 2017/2/27        AMC       PRGO.N     Q4 2016 Perrigo Company PLC 
 2017/2/27        AMC       ALB.N      Q4 2016 Albemarle Corp 
 2017/2/27        AMC       PCLN.OQ    Q4 2016 Priceline Group Inc 
 2017/2/28        13:30     SRE.N      Q4 2016 Sempra Energy 
 2017/2/28        BMO       ENDP.OQ    Q4 2016 Endo International PLC 
 2017/2/28        BMO       CNP.N      Q4 2016 CenterPoint Energy Inc 
 2017/2/28        BMO       NRG.N      Q4 2016 NRG Energy Inc 
 2017/2/28        BMO       AZO.N      Q2 2017 Autozone Inc 
 2017/2/28        BMO       TGT.N      Q4 2016 Target Corp 
 2017/2/28        AMC       CRM.N      Q4 2017 Salesforce.com Inc 
 2017/2/28        AMC       UHS.N      Q4 2016 环球健康服务(Universal Health Services)
 2017/2/28        AMC       EVHC.N     Q4 2016 Envision Healthcare Corp 
 2017/2/28        AMC       ROST.OQ    Q4 2016 Ross Stores Inc 
 2017/3/1         BMO       LOW.N      Q4 2016 Lowe's Companies Inc 
 2017/3/1         BMO       MYL.OQ     Q4 2016 Mylan NV 
 2017/3/1         BMO       DLTR.OQ    Q4 2016 Dollar Tree Inc 
 2017/3/1         BMO       BBY.N      Q4 2017 百思买(Best Buy)
 2017/3/1         AMC       AVGO.OQ    Q1 2017 博通(Broadcom)
 2017/3/1         AMC       MNST.OQ    Q4 2016 Monster Beverage Corp 
 2017/3/2(预估)   BMO       SPLS.OQ    Q4 2016 史泰博(Staples) 
 2017/3/2         BMO       KR.N       Q4 2016 The Kroger Co 
 2017/3/2         AMC       ADSK.OQ    Q4 2017 欧特克(Autodesk)
 2017/3/2         21:15     COO.N      Q1 2017 Cooper Companies Inc 
 2017/3/2         21:15     COST.OQ    Q2 2017 好市多(Costco Wholesale)
 2017/3/3         BMO       PGR.N      Q4 2016 前进保险(Progressive)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张若琪 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐