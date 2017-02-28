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市场报道 | 2017年 2月 28日 星期二 09:04 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月28日至3月7日

    路透2月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时
间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。

 公布日期           公布时间  公司代码    业绩季度及公司名称
 2017/2/28          13:30     SRE.N       Q4 2016 Sempra Energy
 2017/2/28          BMO       ENDP.OQ     Q4 2016 Endo International PLC
 2017/2/28          BMO       CNP.N       Q4 2016 CenterPoint Energy Inc
 2017/2/28          BMO       NRG.N       Q4 2016 NRG Energy Inc
 2017/2/28          BMO       AZO.N       Q2 2017 Autozone Inc
 2017/2/28          BMO       TGT.N       Q4 2016 Target Corp
 2017/2/28          AMC       CRM.N       Q4 2017 Salesforce.com Inc
 2017/2/28          AMC       UHS.N       Q4 2016 环球健康服务(Universal Health Services)
 2017/2/28          AMC       EVHC.N      Q4 2016 Envision Healthcare Corp
 2017/2/28          AMC       ROST.OQ     Q4 2016 Ross Stores Inc
 2017/3/1           BMO       LOW.N       Q4 2016 Lowe's Companies Inc
 2017/3/1           BMO       MYL.OQ      Q4 2016 Mylan NV
 2017/3/1           BMO       DLTR.OQ     Q4 2016 Dollar Tree Inc
 2017/3/1           BMO       BBY.N       Q4 2017 百思买(Best Buy)
 2017/3/1           AMC       AVGO.OQ     Q1 2017 博通(Broadcom)
 2017/3/1           AMC       MNST.OQ     Q4 2016 Monster Beverage Corp
 2017/3/2(预估)     BMO       SPLS.OQ     Q4 2016 史泰博(Staples) 
 2017/3/2           BMO       KR.N        Q4 2016 克罗格(Kroger)
 2017/3/2           AMC       ADSK.OQ     Q4 2017 欧特克(Autodesk)
 2017/3/2           21:15     COO.N       Q1 2017 Cooper Companies Inc
 2017/3/2           21:15     COST.OQ     Q2 2017 好市多(Costco Wholesale)
 2017/3/3           BMO       PGR.N       Q4 2016 前进保险(Progressive)
 2017/3/7           13:00     BFb.N       Q3 2017 Brown-Forman Corp
 2017/3/7           AMC       HRB.N       Q3 2017 H & R Block Inc
 2017/3/7           AMC       URBN.OQ     Q4 2017 Urban Outfitters Inc
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张若琪 审校 杜明霞)
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