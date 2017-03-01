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产业 | 2017年 3月 1日 星期三 10:06 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月1日至3月8日

    路透3月1日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特
殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。

 公布日期         公布时间   公司代码   业绩季度及公司名称
 2017/3/1         BMO        LOW.N      Q4 2016 劳氏(Lowe's)
 2017/3/1         BMO        MYL.OQ     Q4 2016 Mylan NV
 2017/3/1         BMO        DLTR.OQ    Q4 2016 Dollar Tree Inc
 2017/3/1         BMO        BBY.N      Q4 2017 百思买(Best Buy)
 2017/3/1         AMC        AVGO.OQ    Q1 2017 博通(Broadcom)
 2017/3/1         AMC        MNST.OQ    Q4 2016 Monster Beverage Corp
 2017/3/2(预估)   BMO        SPLS.OQ    Q4 2016 史泰博(Staples) 
 2017/3/2         BMO        KR.N       Q4 2016 克罗格(Kroger)
 2017/3/2         AMC        ADSK.OQ    Q4 2017 欧特克(Autodesk)
 2017/3/2         21:15      COO.N      Q1 2017 Cooper Companies Inc
 2017/3/2         21:15      COST.OQ    Q2 2017 好市多(Costco Wholesale)
 2017/3/3         BMO        PGR.N      Q4 2016 前进保险(Progressive)
 2017/3/7         13:00      BFb.N      Q3 2017 Brown-Forman Corp
 2017/3/7         AMC        HRB.N      Q3 2017 H & R Block Inc
 2017/3/7         AMC        URBN.OQ    Q4 2017 Urban Outfitters Inc
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张若琪 审校 杜明霞)
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