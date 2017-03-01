《美国上市公司业绩公布日程表》--3月1日至3月8日

英国社会：恐至少58人死于公寓楼火灾，特雷莎梅承认当局应对失当

在民众对政府火灾处理方式的怒火升温之际，特雷莎梅与格伦费尔大楼(Grenfell Tower)居民会面，并承诺亲自监督善后工作。当天抗议者连续第二天在她官邸附近的街道举行示威。