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市场报道 | 2017年 3月 10日 星期五 09:48 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月10日至3月17日

    路透3月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公
司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时
间未定)。
 公布日期     公布时间   公司代码    业绩季度及公司名称
 2017/3/15    AMC        ORCL.N      Q3 2017 甲骨文(Oracle)
                                     
 2017/3/16    BMO        DG.N        Q4 2016 Dollar General Corp
                                     
 2017/3/16    AMC        ADBE.OQ     Q1 2017 Adobe Systems Inc 
                                     
 2017/3/17    BMO        PGR.N       2017年2月 前进保险(Progressive)
                                     
 2017/3/17    BMO        TIF.N       Q4 2016 蒂芙尼(Tiffany)
                                     
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 汪红英；审校 杜明霞)
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