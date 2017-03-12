版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 13日 星期一 07:29 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月13日至3月20日

    路透3月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公
司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时
间未定)。
 公布日期      公布  公司代码   业绩季度及公司名称
               时间             
 2017-03-15    AMC   ORCL.N     Q3 2017 甲骨文(Oracle)
 2017-03-16    BMO   DG.N       Q4 2016 Dollar General Corp 
 2017-03-16    AMC   ADBE.OQ    Q1 2017 Adobe Systems Inc 
 2017-03-17    BMO   PGR.N      February 2017 Progressive Corp 
 2017-03-17    BMO   TIF.N      Q4 2016 蒂芙尼(Tiffany & Co)
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张涛；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐